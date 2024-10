Más de cinco años esperando plaza en un residencia para autismo severo: "Mi hijo un día va a hacer algo gordo"

"No duermo, no vivo, no puedo más". Así, contundente, desesperada y destrozada narra Arantxa Fernández el calvario que está viviendo junto a su familia en su vivienda de Málaga . Su hijo Juan tiene 22 años, padece un autismo severo y síndrome X Frágil, y la convivencia con él ha pasado a ser imposible. "Es agresivo , muerde, pega, rompe todo lo que encuentra y se da chocazos contra la pared", ese es el día a día de este joven que ya mide 180 cm y que pesa más de 130 kilos .

No pueden hacerse cargo de él en casa. No porque sea agotador, que lo es, sino porque no es bueno para el joven. No puede ser feliz, no puede disfrutar, no puede recibir la atención que necesita y ante esta situación ningún miembro de la familia gana.