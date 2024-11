La Fiscalía no ve delito en la actuación de los altos mandos de la Guardia Civil en el asesinato de los agentes arrollados en Barbate

La Fiscalía ha señalado que no ve delito alguno en la actuación de los altos mandos de la Guardia Civil por el operativo en el que fueron asesinados dos agentes el pasado mes de febrero en Barbate , Cádiz, arrollados por una narcolancha.

Fuentes de la Fiscalía han declarado a 'EFE' que no hay delito porque no se dan los elementos de ninguna de las figuras penales que se denuncian y no se aporta indicio alguno al respecto. Según el 'Diario de Cádiz', la Fiscalía ha descartado por segunda vez que el general jefe de Andalucía y el coronel de la Comandancia en Cádiz tengan responsabilidad alguna en la muerte de los dos agentes y será la Audiencia de Cádiz la que tendrá que decidir si sigue adelante con las pesquisas.