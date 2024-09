La detención de Karim El Baqqali pone fin a siete meses de investigaciones por el asesinato de los guardiaciviles de Barbate

No obstante, no fue hasta el pasado mes de mayo cuando las investigaciones que han llevado al definitivo arresto de Karim El Baqqali, de 32 años, cobraron especial impulso. Fue justo cuando los efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz determinaron que la narcolancha que pilotaba Francisco Javier M. P., alias ‘Kiko el Cabra’, no fue la que embistió y mató a los agentes en el puerto de Barbate, como se pensó en un principio.