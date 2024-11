Una mujer rescatada por la Policía en la DANA en Jerez se reencuentra con los agentes: "Estaba a punto de morir"

Una de las mujeres que fue rescatada por la Policía Nacional en la DANA en Jerez se ha reencontrado con sus rescatadores

La mujer, visiblemente emocionada, les ha entregado una carta de agradecimiento

Una de las mujeres que fue rescatada por la Policía Nacional en la DANA en Jerez se ha reencontrado con sus salvadores para agradecer personalmente a los agentes que la auxiliaron.

La mujer, visiblemente emocionada, ha narrado el nerviosismo con el que vivió cómo se quedaba atrapada en el interior de su coche cuando el agua comenzó a subir de pronto el pasado 30 de octubre: "Sentí que me ahogaba y que nadie me veía. Eso es lo que yo sentía, que me iba en un momento. Y en nada, porque esto parece que es cuestión de mucho tiempo, pero qué va, en un minuto, el agua ya estaba entrando, ha detallado.

Además, les ha entregado una carta en la que ha narrado cómo se sintió en los momentos más duros de la DANA y en la que ha dado las gracias a los agentes por su labor.

"No dudaron en arriesgar sus vidas para salvarme"

"Quedé atrapada en mi coche bajo un puente inundado. Cuando vi que la puerta no se podía abrir y mis piernas empezaban a sumergirse en el agua, que subía cada vez con más rapidez, sentí un terror indescriptible. Me invadió una sensación de soledad y desamparo, atrapada en un lugar del que no había escapatoria. La angustia me llenaba al pensar que estaba a punto de morir, sin que nadie se enterara", explica la mujer en la carta.

"Cuando finalmente llegaron los agentes de la Policía Nacional, realizando enormes esfuerzos por sacarme de allí, sentí algo que no había sentido hasta ese momento. Me sentí acompañada. Esos hombres no dudaron en arriesgar sus vidas para salvarme", continúa.

"Hicieron un esfuerzo sobrehumano para sacarme de aquella situación. Sin pensarlo dos veces, corrieron hacia mí, sin importarles el peligro para su propia integridad. En ese instante, me sentí completamente a salvo, escuchada y acompañada", agradece.

"No tuvieron más que palabras de apoyo y consuelo, mostrándose cariñosos, respetuosos y con una empatía absoluta, me abrumó su generosidad, la compañía y el consuelo que me brindaron. No dejaron de preguntarme cómo me sentía, y se quedaron conmigo hasta que ya no los necesité.

Sé que nunca podré agradecerles lo suficiente por todo lo que hicieron, Su dedicación, valentía y compromiso son invaluables. Sé que cada día arriesgan sus vidas para proteger a los ciudadanos y mantener el orden, realizando una labor que no se puede medir ni valorar del todo”, ha concluido, en una emotiva carta que han leído los agentes junto a ella.

