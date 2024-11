Miguel, el niño de Granada que deja de respirar cuando duerme: "Fue el peor día de nuestras vidas"

¿Imaginan dejar de respirar cada vez que se quedan dormidos? . Miguel, con tan solo 7 años, sabe de lo que hablamos. Es un niño con unos ojos tan grandes como sus ganas de vivir. Desde que nació es especial, no porque sea una de las 40 personas que en España padecen el Síndrome de Hipoventilación Central Congénita, sino porque desde que tenía horas de vida comenzó a luchar.

"Lo trasladaron muy grave al Hospital Virgen de las Nieves de Granada, allí lo intubaron y lo dejaron en la UCI ", recuerda Raquel todavía con la angustia que sintió una madre primeriza que no entendía nada de lo que estaba pasando. Al llegar a la capital comenzaron las pruebas y tras varios descartes, a las tres semanas, llegó el diagnóstico : "Fue el peor día de nuestras vidas".

El Síndrome de Ondine es una enfermedad rara que afecta al control automático de la respiración. Las personas que lo padecen no pueden respirar de manera adecuada mientras duermen y necesitan ventilación mecánica para sobrevivir. En España solo lo padecen 40 personas, en el mundo 1.200.

Miguel vive atado a su respirador. Sus padres tuvieron que aprender todo tipo de cuidados, que ahora ellos enseñan a profesores y todo el que les rodea. Eso no importa. Lo que le importa a esta familia es el miedo con el viven cada día en general, y cada noche en especial. "Me preocupa no enterarme de la alarma por si el respirador deja de funcionar" dice esta madre que duerme cada madrugada junto a él, ("y yo en un sofá" se escucha de fondo decir a Miguel, el padre).