Virginia, la enfermera malagueña que pide tiempo libre para poder cuidar a su hijo enfermo: "Ojalá no tuviera que hacerlo"

Ese es un día cualquiera en su vida. "Mi hijo es muy vulnerable, se asemeja a un gran quemado del que hay que estar pendiente cada minuto del día", dice Virginia Cortés, su madre . Ella es enfermera del Hospital Costa del Sol de Málaga . Por suerte tiene los conocimientos suficientes para cuidar a su hijo, pero lo que no tiene es tiempo: "no me conceden una reducción de jornada remunerada, a pesar de que tengo derecho y de que cumplo todos los requisitos para obtenerla", se lamenta.

Y la decisión de la Inspección de Trabajo fue que Virginia no necesita ese tiempo libre remunerado: "llevo trabajando en ese hospital desde el año 97, son como mi familia, no sé quién me está haciendo esto, pero ojalá yo no tuviera que pedirlo, porque eso significaría que me hijo no estaría enfermo".