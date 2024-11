Así figura en un auto emitido por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla después de que recientemente, dicha instancia provincial desestimase la petición de los padres de Marta del Castillo en demanda de una aclaración de dicha sentencia absolutoria , bajo la premisa de que " no cabe ninguna aclaración a la sentencia dictada , ya en forma de subsanación o complemento en la forma pretendida, al no apreciar ningún concepto oscuro, ni ninguna omisión o rectificación de algún error material o aritmético involuntario, ni complementarla".

El tribunal absuelve al Cuco porque aunque en el juicio él y su madre reconocieron directamente los hechos contenidos en el escrito de acusación de la Fiscalía, optando por no contestar preguntas; la figura del testigo coimputado "no se encuentra regulada" legalmente y no se han determinado por el Supremo las consecuencias de faltar a la verdad en su declaración, mientras que también absuelve a su madre porque en el juicio celebrado en 2011 contra los adultos acusados por el crimen de Marta "no mintió en cuestiones trascendentales" para la resolución del asunto y, además, no fue advertida de la dispensa legal de no contestar a preguntas que "pudieran perjudicar a su hijo".