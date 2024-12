Han pasado más de siete meses sin tener noticias , pero la familia de Alejandro Navarro Ríos , el joven de 25 años que desapareció en la localidad malagueña de Ronda el pasado 5 de mayo, no se rinde en su búsqueda . En todo este tiempo, el chico, que era conocido por tocar la flauta a las puertas de los supermercados de su municipio, no ha dado señales de vida y sus seres queridos temen que le haya podido pasar algo.

Según recoge ' Málaga Hoy ', Rocío Ríos, la tía de Alejandro , cree que la desaparición puede no responder a una fuga voluntaria . Afirma que estaban muy unidos y que, de haber querido irse por cuenta propia, le habría comentado la situación o le habría pedido dinero. La última pista que han cotejado los familiares, según el rotativo, es un pozo en el que les llegaron a decir que podía encontrarse su cuerpo. Pero nada más lejos de la realidad. El chico sigue sin aparecer y siguen con la esperanza de encontrarlo con vida.

El rotativo malagueño destaca que la última vez que se le vio a Álex , como le conocían, fue cuando iba a trabajar al campo , unas tareas que no llegó a acometer porque le dijeron a última hora que le avisarían otro día. "Voy a buscarme la vida", dijo el joven antes de desaparecer. Era el 5 de mayo de este mismo año. Y desde entonces no hay nuevos datos fiables sobre su paradero. Según su descrìpción de SOS Desaparecidos , Álex mide entre 1,60 y 1,70 metros de altura, es de complexión atlética, tiene el pelo negro y los ojos verdes.

La familia del joven ha pedido en numerosas ocasiones en redes sociales la colaboración ciudadana, además de rogar por su vuelta: "Álex, te esperamos con muchas ganas. No paramos de buscarte, te echamos muchísimo de menos. Da una señal o llámame y voy a por ti donde sea. Te quiere tu familia y mucha más gente", reza un mensaje de sus seres queridos en Facebook. El chico, según el rotativo local mencionado anteriormente, residía con unos vecinos por unas rencillas con su madre. Otros familiares le ofrecieron también vivir con ellos, pero él no quería mudarse porque quería seguir cerca de sus hermanos, con los que está muy unido. Sus amigos han realizado numerosas batidas, pero no han dado resultados. Todos esperan encontrarle bien y pronto.