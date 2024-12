‘El diario de Jorge’ ha vuelto a salir a la calle. El programa quiere dar voz a aquellas personas que buscan a un familiar contra viento y marea y no se rinden jamás.

Ocho meses después, la familia no pierde la esperanza de verle de nuevo. La madre no podía contener la emoción y apenas le salían las palabras para explicar cómo sucedió todo. “Ahora mismo tengo un poquito de angustia”, decía mientras el presentador intentaba tranquilizarla.

“No sé qué ha podido suceder… A cobrar el dinero no fue, porque estuvimos hablando con el hombre y dijo que por allí no había pasado”, explicaba Auxi. “La investigación se ha quedado parada, no nos dicen nada… en todos los lados hay fotografías de él, buscándolo”, decía la invitada visiblemente afectada.