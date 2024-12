Los Bomberos del Ayuntamiento de Huelva ha trasladado un año más a la ciudadanía una serie de consejos de cara a evitar los incendios y accidentes en los hogares vinculados a las tradiciones y celebraciones de las fiestas navideñas. Como primera medida, propone detectar los riesgos que hay en la vivienda en relación a los adornos navideños , de cara a asegurar que se está libre de peligros. Entre varios consejos, llama a colocar el árbol de Navidad lejos de fuentes de calor y comprobar que sea ignífugo o que no esté seco si es natural, así como colocar un detector de incendios en la habitación en la que esté colocada el árbol y la iluminación navideña.

Además, recomienda instalar sólo luces certificadas y adecuadas al exterior, en su caso; no sobrecargar enchufes y regletas; no pisar ni aplastar los cables; apagar las luces de decoración durante el sueño o cuando estemos fuera de casa, y no dejar las velas desatendidas, según recoge en un comunicado el consistorio onubense.