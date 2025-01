Este caso recuerda al secuestro de Simba , cuyo caso terminó en un terrible desenlace tras hallarlo muerto . También era un yorkshire, como la pequeña de 11 años de la que ya hace más de un mes que Begoña no sabe absolutamente nada.

De hecho, presentaron denuncia ante la Guardia Civil y Policía Local, que investiga los hechos. "No dudamos de su maldad ", expresa incluso la hija de la propietaria del can, quien nos ha contado más sobre lo ocurrido.

"Sabía nuestros horarios y rutinas. Venía a casa cuando no estábamos ni yo ni mi hija, se quedaba sólo mi marido Javier, que padece Alzheimer. Entonces, ahí ya no sabemos lo que le hacían firmar, porque él no se acordaba", lamenta.