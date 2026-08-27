El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado cuarenta temblores durante este jueves en Granada

Registrado un terremoto de magnitud 5,1 en el noreste de Colombia

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El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado 40 temblores durante este jueves en Granada y su área metropolitana, cinco por encima de magnitud 2,0 y ocho de ellos sentidos por la población.

Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha captado cuarenta temblores durante este jueves, que se han registrado después de dos jornadas sin ningún seísmo.

Los dos temblores de mayor potencia, ambos de 2,4, han tenido su epicentro Otura, a las 9:21 horas, y en Churriana de la Vega, a las 7:52 horas de este jueves, y ambos han sido percibidos en una decena de municipios de la vertiente sur del área metropolitana.

Los epicentros de los terremotos

También han sido sentidos por la población, según el IGN, un temblor de magnitud 2,3 y epicentro en Armilla registrado a las 7:41; y otro en la misma localidad, de 2,1, percibido a las 9:07 horas.

Otros dos temblores con epicentro en Gójar y por debajo de 2 de magnitud han sido percibidos a lo largo del día; el último que han notado los vecinos se ha registrado a las 16:45, con epicentro en Vegas del Genil y magnitud de 2,2.

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Estos terremotos mantienen activa la serie sísmica marcada por dos seísmos de magnitud 5,0 y 4,8 registrados el 15 y el 18 de agosto y con epicentro en Alhendín y Gójar