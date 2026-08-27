Última hora de la riada en Nepal: riesgo de nuevos desplazamientos y Exteriores confirma 4 españoles no localizados entre los 1.500 desaparecidos
Las labores de rescate se han reanudado este viernes pese a las lluvias e inundaciones
Última hora de la riada en Nepal: confirman que un deslizamiento de tierra produjo el movimiento sísmico y descartan un terremoto
Nepal sufre una de las más grandes catástrofes naturales de su historia. Hasta el momento se contabilizan 163 fallecidos, la mayoría en Chitwan, por la riada que ha sorprendido al área fronteriza con China. La zonas ha quedado devastada y las comunicaciones están interrumpidas por lo que ni siquiera se sabe con exactitud dónde y en qué condiciones se encuentran miles de personas, que en este momento se dan por desaparecidas, entre ellos cuatro españoles, según ha informado el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares.
La riada ha afectado a siete distritos, la mayoría de ellos en Chitwan, sitio más al sur, donde están interrumpidas las las comunicaciones en muchas zonas del país. Los expertos han advertido de la posibilidad de que se repita otra segunda ola provocada por los escombros, que arrastró la enorme inundación que podrían haber formado represas naturales y, de ceder, se desencadenaría una segunda ola catastrófica.
Unos 2.000 militares nepalíes han sido desplegados en las zonas de Rasuwa y Nuwakot, afectadas por la riada, a los que también se han sumados agentes de la policía que han reanudado este viernes al amanecer las labores de rescate. Se enfrentan a las duras condiciones provocadas por las inundaciones, la lluvia y el lodo que cubre pueblos enteros.
La Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres, citando a las autoridades turísticas del país, ha cifrado en 579 los viajeros desaparecidos en las zonas afectadas, de los cuales 466 son extranjeros y 113 de origen nepalí. Además, hay unos 400 turistas desaparecidos que se dirigían al monte Kailash, en Tíbet.
Todo lo que sabemos de la riada en Nepal
- Se han recuperado 177 cadáveres en la zona de la riada en
- La cifra de desaparecido ronda los 1.500, de ellos más de 500 extranjeros
- Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, la inundación fue causada por "un colapso glacial y un flujo de escombros" que provocó "impactos catastróficos posteriores aguas abajo".
- El Ejército nepalí tiene 2000 efectivos para participar en operaciones de búsqueda y rescate por tierra y aire en las zonas afectadas por la inundación
Llega a Gyirong el primer equipo chino de salvamento
Los equipos de emergencia chinos han llegado al puerto fronterizo de Gyirong, la zona central del desastre en la frontera entre China y Nepal, casi 22 horas después de que la zona quedara arrasada por una riada de agua y rocas, a causa de la situación en las carreteras y las malas condiciones meteorológicas.
Todo lo que sabemos de la riada en Nepal
- Se han recuperado 177 cadáveres en la zona de la riada en
- La cifra de desaparecido ronda los 1.500, de ellos más de 500 extranjeros
- Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, la inundación fue causada por "un colapso glacial y un flujo de escombros" que provocó "impactos catastróficos posteriores aguas abajo".
- El Ejército nepalí tiene 2000 efectivos para participar en operaciones de búsqueda y rescate por tierra y aire en las zonas afectadas por la inundación
Nepal actualiza la cifra de fallecidos en la riada: son 177 cuerpos recuperados
Las autoridades de Nepal han elevado a 177 los muertos en las inundaciones registradas el miércoles a causa de la riada del Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con Tíbet, en China, un suceso que deja más de 40 heridos y 1.500 desaparecidos, según datos de la Policía nepalí.
Los equipos de rescate han recuperado 177 cadáveres en el marco de las labores de búsqueda y rescate, entre ellos 69 en el distrito de Chitwan.
Pekín informa de 100 ciudadanos chinos desaparecidos en Nepal
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, ha informado que 100 ciudadanos chinos se encuentran desaparecidos en Nepal tras las graves inundaciones en la región fronteriza. . "En la zona afectada por el desastre en territorio nepalí, el número de ciudadanos chinos desaparecidos ronda los 100", declaró Lin, añadiendo que la Embajada de China en Nepal está "solicitando una verificación adicional" con las autoridades nepalíes.
Las imágenes de la descomunal riada de Nepal y las causas de la tragedia: del colapso de un glaciar al efecto embudo que multiplicó el desastre
Las estremecedoras imágenes de la devastadora riada ocurrida cerca de la frontera de Nepal con el Tibet continúan dando cuenta de la magnitud de lo ocurrido. En apenas segundos, una avalancha de agua y lodo hizo desaparecer pueblos enteros. Los fallecidos superan ya el centenar y se teme que la cifra siga aumentando, mientras más de 1.000 personas siguen desaparecidas. Entre ellos, además, hay cuatro españoles que, según ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, siguen sin localizar.Ir a la noticia
Rescatan a una mujer atrapada en el lodo en Nepal: desorientada y en estado de 'shock'
La tragedia de Nepal está dejando imágenes impactantes: miembros del Ejército, policías, voluntarios que batallan contra el lodo y buscan supervivientes de la riada, casa por casa. Una mujer, que había quedado atrapada en el lodo, tras el aluvión de agua, rocas y hielo, ha sido rescatada en estado de 'shock'.Ir a la noticia
Miles de personas quedan a merced de las fuerzas de la naturaleza en Nepal
La riada deja a miles de personas desperdigadas por la zona del Tibet, pendientes del rescate
Los expertos advierten de la posibilidad de una segunda riada
Los expertos advierten de la posibilidad de que se repita una segunda riada. Desde el Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD) explican que los escombros arrastrados por la enorme inundación que azotó la región del Himalaya entre Nepal y China podrían haber formado represas naturales y, de ceder, podrían desencadenar una segunda ola catastrófica.
Científicos ya investigan si la masa de hielo, rocas y lodo bloqueó temporalmente el río en un tramo particularmente estrecho. La liberación repentina del agua acumulada podría representar un "peligro secundario" para las comunidades río abajo.
EEUU dará unos 430.000 euros en "asistencia" a Nepal tras la riada
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado la entrega de 500.000 dólares (unos 429.000 euros) en "asistencia" tras las "devastadoras" riadas en la frontera entre Nepal y China y ha asegurado que su Embajada en Katmandú trabaja con las autoridades locales para localizar a estadounidenses desaparecidos a causa del desastre, que deja ya más de 160 muertos y miles de desaparecidos. Un portavoz del Departamento de Estado "está siguiendo de cerca la situación y ha enviado un asesor de respuesta ante desastres a la región para apoyar las labores de socorro"
Exteriores confirma que hay cuatro españoles desaparecidos en Nepal tras la riada
José Manuel Albares, ministro de Exteriores, ha reconocido este jueves que hay cuatro españoles no localizados en la zona afectada en Nepal por la riada: "No nos consta que haya fallecidos".