Zoe Armenteros 27 AGO 2026 - 08:33h.

Las labores de rescate se han reanudado este viernes pese a las lluvias e inundaciones

Última hora de la riada en Nepal: confirman que un deslizamiento de tierra produjo el movimiento sísmico y descartan un terremoto

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Nepal sufre una de las más grandes catástrofes naturales de su historia. Hasta el momento se contabilizan 163 fallecidos, la mayoría en Chitwan, por la riada que ha sorprendido al área fronteriza con China. La zonas ha quedado devastada y las comunicaciones están interrumpidas por lo que ni siquiera se sabe con exactitud dónde y en qué condiciones se encuentran miles de personas, que en este momento se dan por desaparecidas, entre ellos cuatro españoles, según ha informado el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares.

La riada ha afectado a siete distritos, la mayoría de ellos en Chitwan, sitio más al sur, donde están interrumpidas las las comunicaciones en muchas zonas del país. Los expertos han advertido de la posibilidad de que se repita otra segunda ola provocada por los escombros, que arrastró la enorme inundación que podrían haber formado represas naturales y, de ceder, se desencadenaría una segunda ola catastrófica.

Unos 2.000 militares nepalíes han sido desplegados en las zonas de Rasuwa y Nuwakot, afectadas por la riada, a los que también se han sumados agentes de la policía que han reanudado este viernes al amanecer las labores de rescate. Se enfrentan a las duras condiciones provocadas por las inundaciones, la lluvia y el lodo que cubre pueblos enteros.

La Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres, citando a las autoridades turísticas del país, ha cifrado en 579 los viajeros desaparecidos en las zonas afectadas, de los cuales 466 son extranjeros y 113 de origen nepalí. Además, hay unos 400 turistas desaparecidos que se dirigían al monte Kailash, en Tíbet.