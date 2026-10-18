Redacción Andalucía 18 OCT 2026 - 12:54h.

El historiador José Pérez desveló que localizaron enterramientos de fetos y de menores con edades de 8 o 9 años

Posteriores a 1940, atribuyen las muertes a las condiciones de la posguerra, “con carestía alimenticia y de servicios médicos”

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GranadaUnas labores de localización, excavación y exhumación en el cementerio del municipio de Salobreña (Granada) ha permitido hallar los restos de unos 20 niños enterrados en una fosa.

Así lo dieron a conocer el jueves 15 de octubre los expertos que participaron en los trabajos. En una reunión celebrada en la biblioteca del pueblo, informaron sobre los descubrimientos, de los que se hizo eco 'Radio Salobreña'.

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Si bien el objetivo de las actuaciones enmarcadas en un proyecto del plan de recuperación de memoria democrática era encontrar a víctimas de la Guerra Civil española, los hallazgos han resultado ser otros.

Existía una fosa, tal y como habían detectado investigaciones previas, ubicada en el pasillo central del camposanto municipal. Incluso podría ser aún más amplia, hacia la parte izquierda de ese sector.

No obstante, en ella los arqueólogos no han descubierto a personas que murieron durante el conflicto bélico o la dictadura. Los restos pertenecen, en cambio, a fallecidos en la época de la posguerra.

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"Perplejidad" tras localizar fetos y niños de 8 o 9 años

El historiador José Pérez, quien siguió de primera mano todo el proceso de la excavación y estuvo asesorando, detalló que todos son posteriores al año 1940. Uno es de un joven de entre 17 y 19 años.

"Podría pertenecer a ocho personas bien definidas", según las fechas de la muerte y ese rango de edad, añadió en sus declaraciones recogidas por 'Radio Salobreña'.

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Pero lo que más sorprendió al experto, generándole "perplejidad" por su cantidad, fue el hallazgo de una veintena de enterramientos infantiles. Concretamente, tanto de fetos como de menores de 8 o 9 años.

José Pérez vincula sus fallecimientos a las condiciones que tuvieron que soportar los que vivieron aquella posguerra: "Con carestía alimenticia y de servicios médicos".

Dos zonas donde puede haber víctimas de represaliados

Después de haberse dado por finalizada la primera campaña de los trabajos, con parte del cementerio restringido temporalmente mientras se realizaban, podrían continuarse próximamente.

Con una subvención de 30.000 euros proporcionada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, las primeras labores ya acabadas se prolongaron durante días en el camposanto de Salobreña.

Hay dos zonas allí donde los especialistas creen que puede haber víctimas de represaliados de la Guerra Civil. En cifras, aseguran que son 17 confirmadas, aunque podrían elevarse hasta las 28 por "personas desaparecidas".

"Las familias están muy interesadas" (y también la administración pública) en que se puedan llevar a cabo las excavaciones y exhumaciones de esos enterramientos, apuntó José Pérez.