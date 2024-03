La madre de Dani Alves, tras la salida de prisión del futbolista brasileño: "Dios siempre manda. Te amo, hijo mío"

En una tercera historia este lunes, la madre de Dani Alves ha compartido varias estrofas de la canción 'Passa Lá em Casa Jesus', de Kailane Frauches. En concreto, ha difundido la parte en la que se indica: "Y mira la respuesta que Jesús te da hoy. Hijo, voy hacia tu problema. Hijo, voy hacia allá, para mí no hay dilema. La promesa no está muerta, la herencia sigue en pie. No pierdas la fe. Levántate. Levántate, hay vida. Hay vida, hay vida. Ven por la casa, Jesús".