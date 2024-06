Una tarjeta para utilizar baños con urgencia: el recurso para personas con enfermedades intestinales en Cataluña

La necesidad de ir al baño de manera urgente puede convertirse en una auténtica angustia para pacientes de enfermedades inflamatorias intestinales . Una problemática que desde la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Cataluña (ACCU) tratan de poner solución mediante ' No puedo esperar ', un proyecto que procura un acceso rápido y gratuito en los aseos de todo tipo de establecimientos.

"Ir al baño es una necesidad imprevisible hasta el punto que quizás llevas tiempo tranquilo y un día sales de casa, te sienta mal un café con leche o una comida y no puedes regresar", explica Ricard Pons, presidente de ACCU y paciente de Crohn , un tipo de enfermedad crónica e incurable que causa inflamación en el tracto digestivo.

El único remedio en estos casos es acudir de forma urgente al aseo de cualquier establecimiento. Una dificultad que depende de cada persona y de su edad puede afectar en su forma de interactuar con el resto de gente. "A veces no socializas tanto porque no te atreves a contar bien lo que te pasa. A mí me ocurrió con 26 años y veo que pasa, sobre todo, entre la gente más joven", admite Ricard, sobre la necesidad fisiológica de ir al baño.