La Audiencia Provincial de Barcelona devuelve la causa del 1-O a Instrucción y deja la amnistía en el aire

La causa unificada todavía no se ha remitido a la Audiencia, por lo que la Sección 21 se dirigía sólo a las partes personadas en el procedimiento de Instrucción 13 para consultarles si procedía aplicar la amnistía a los procesados y, en la misma resolución, les pedía que se pronuncien sobre plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC o de llevarlo ante el TJUE.

Sin embargo, la Fiscalía presentó un recurso alegando que en dicha resolución no se refiere ninguna razón por la que debe darse un distinto tratamiento a los investigados en el procedimiento unificado procedente de sendos juzgados y que "no pueden coexistir en un mismo procedimiento la fase intermedia con la fase de instrucción judicial", por lo que pide que la consulta sobre la ley de amnistía no se haga hasta que finalice la instrucción de la causa unificada.