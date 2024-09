Manteros de Barcelona, sobre inscribirse en cursos de catalán: "Más difícil que conseguir entradas para Oasis"

El Sindicato Mantero de Barcelona ha criticado la s dificultades que tienen las personas migrantes para inscribirse en los cursos de lengua catalana del Consorci per a la Normalització Lingüística de la Generalitat.

El sindicato también lamenta que el proceso de inscripción es "complejo" , que la página web solo está disponible en cuatro lenguas y que hacer cola no garantiza a los usuarios conseguir la plaza que desean.

Por su parte, el portavoz del Sindicat Popular de Venedors Ambulants, Aziz Faye, ha lamentado en declaraciones a TV3 que "todo forma parte de un sistema racista y excluyente" y que luego los acusan de no quererse integrar, no querer hablar el idioma del país o no querer trabajar