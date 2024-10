Morad vuelve a los Blocs de La Florida después de que un juez haya puesto fin a su 'destierro'

Morad ha vuelto al barrio en el que creció después de casi dos años, tal y como se puede ver en las imágenes de su último videoclip 'No me duele'. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de L’Hospitalet, Alfonso Pérez Puerto, le ha levantado la prohibición de entrar en la zona Blocs de La Florida de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que le impuso una jueza en 2022 en una de sus causas por altercados ocurridos en el barrio. Ahora, concluye que no hay indicios de que incitara los disturbios, según consta en un auto, adelantado por 'El Periódico de Catalunya' y al que ha tenido acceso EFE.