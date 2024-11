La reacción del Nerea al descubrir que Luis es el salvado de la noche

Antes de reunir a los nominados en la sala de expulsiones para comunicarles el nombre del salvado, Jorge Javier anunciaba que no era necesario que uno de ellos acudiera porque iba a seguir nominado. Ese concursante era Manu y así lo anunciaba el sobra que le entregaban al presentador.

Tras escuchar su nombre y recibir la felicitación de Jorge Javier, Luis no podía evitar emocionarse y se mostraba agradecido con la audiencia: "Muchas gracias a toda la gente que me apoya, a toda España que me ha salvado una vez más. Una semanita más aquí", comenzaba.