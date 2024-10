Vecinos protestan en la subasta de cinco fincas del Hospital Clínic de Barcelona: "Hay que protegerse de la especulación"

Los manifestantes se han plantado a las puertas para exigir el paro de la subasta , que se hacía a puerta cerrada, y finalmente han podido entrar. Sin embargo, la puja se ha realizado y de los cinco bloques, dos no han recibido oferta y ha quedado desierta.

No obstante, el bloque de calle Sardenya ha recibido oferta de dos fondos buitre extranjeros que han presentado mal la documentación y la puja de este ha quedado desierta. El de la calle Navas ha recibido dos ofertas de 460 mil y 501 mil euros, mientras que el de Vallhonrat ha recibido oferta, pero no se ha compartido la cuantía.

No puede ser que se especule con propiedades públicas

Algunos de los vecinos de los bloques en cuestión, que no han recibido oferta, han acudido a la protesta. "Mi pareja vio desde el balcón a gente de traje mirando nuestro piso. Pagamos 600 euros. Pedimos que se pare la subasta , no puede ser que se especule con propiedades públicas", explica Amanda.

Como ella, otra vecina ha mostrado su disconformidad. "Estoy intranquila porque en agosto no nos dijeron nada. Vivimos cuatro personas y pagamos 875 euros. La finca no está en condiciones ni tiene ascensor. No sé qué va a pasar", lamenta.