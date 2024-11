El acusado de matar a Mónica de la Llana no confiesa dónde ocultó el cuerpo: "Se niega a realizar declaraciones"

C., el hombre detenido por la muerte y desaparición de Mónica de la Llana en 2022, "se niega a realizar declaraciones"

Así lo ha explicado al portal web de Informativos Telecinco la hermana de Mónica, María Jesús, que pide justicia

La familia de Mónica de la Llana confirma la detención del sospechoso de su muerte

C., el hombre detenido hace una semana en Barcelona por el asesinato de Mónica de la Llana, la mujer de 45 años que desapareció el pasado 21 de julio de 2022 en La Morera de Monsant (Tarragona), "se niega a realizar declaraciones". Así lo ha explicado al portal web de Informativos Telecinco la hermana de Mónica, María Jesús, que ya indicó hace meses en este medio que el procesado nunca se preocupó por el paradero de la que fuera su novia ni se puso en contacto con ellos para intentar buscarla.

El sospechoso, acusado de homicidio, ocultación de cadáver y maltrato físico y psicológico, continúa en prisión sin fianza por orden del juzgado número 1 de violencia contra la mujer de Valls. Por ahora "no ha querido confesar ni colaborar" cuando se le ha preguntado por dónde está el cadáver.

Los Mossos d'Esquadra registran la casa de C., el acusado del asesinato de Mónica

C., padre de un hijo, fruto de otra relación, es propietario de varios inmuebles, según los familiares de Mónica. Fue detenido en Barcelona, pero es muy conocido en la zona de Cornudella y La Morera de Monsant, la pequeña localidad en la que reside y en la que Mónica pasó una última noche con él antes de que su pista se esfumara. Los Mossos centran allí la búsqueda del cuerpo de la mujer. Y no es tarea fácil, ya que no hay solo una vivienda, sino que es un complejo residencial de varias casas y en un mismo terreno.

Según explican los familiares de Mónica, los Mossos d'Esquadra aseguran tener indicios materiales contra él, incluyendo pruebas de la propia Mónica. "Ahora están terminando las pesquisas. Una vez las terminen nos lo comunicarán", ha apuntado María Jesús sobre las novedades de la investigación, que espera que concluya con la localización de los restos de su hermana y toda su familia pueda darla un último adiós.

La desaparición y muerte de Mónica de la Llana en julio de 2022

Mónica de la Llana, de 45 años y madre de un hijo, llevaba poco tiempo viviendo con su pareja, C., en la vivienda que tiene él en La Morera de Monsant, El Priorat. La mujer, madre de un hijo y vecina de Valls, donde reside su familia y creció ella, decidió irse con C. para poder pasar más tiempo juntos. Ella no tenía trabajo, pero ejercía como camarera ocasionalmente. La relación entre ambos era reciente, no llevaban años juntos. Todo parecía ir bien, pero llegó el 21 de julio de 2022: Mónica había quedado con una amiga en Reus por la mañana, pero no acudió. Su teléfono estaba apagado y no daba señal desde por la noche. Los amigos de Mónica vieron que no publicaba nada en redes y se extrañaron. Su familia también comprobó que no usaba WhatsApp desde entonces, y decidieron presentar la denuncia en la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Valls poco después.

La mujer, además, necesitaba medicación para el asma y una arritmia y no la llevaba consigo. Las autoridades comenzaron la investigación en agosto de 2022 y C. afirmó que aquel día llevó a su pareja a una parada de autobús de Cornudella porque se iba a trabajar a Reus y que no supo más. Pero el conductor de la línea no vio a ninguna mujer con las características de Mónica y ningún viajero tenía ningún dato. Además, posteriormente, se averiguó que Mónica había enviado a un amigo fotos de ella ensangrentada y varios audios a sus familiares con las amenazas que recibía por parte de su novio ("te voy a enterrar"). Más dos años después de que se perdiera su pista, C. fue detenido el pasado 12 de noviembre tras recabarse indicios en su contra y ahora se enfrenta al proceso de las autoridades.

