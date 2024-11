El infierno de José y Esther, el matrimonio que vive en una furgoneta al tener inquiokupas en su casa de Tarragona: "Es un trauma"

" Vivimos en una furgoneta dentro de un trastero. No tenemos otra alternativa". Esta es la situación que afrontan desde hace un año José y Esther, un matrimonio de Tarragona que no puede regresar a su casa al tener como okupas a los inquilinos que pagaban el alquiler de la vivienda.

"A partir de aquí todo fue un sinsentido y una locura. En noviembre se acababa el contrato y se empezaron a enviar burofax que no quisieron recoger. En diciembre vinimos a hablar con ellos personalmente y ya vimos que no nos la iban a devolver", añade el hombre sobre una situación que está en proceso judicial , aunque la vista previa está prevista para octubre de 2025.

"¿Llevo un año viviendo en la furgoneta y ahora tengo que esperar un año y medio más ? La gente actúa así porque saben que no tienen consecuencia ninguna, yo no tengo derecho a nada más que estar aquí. Tienen piso propio, trabajan para el Ayuntamiento de Tarragona, nosotros tenemos nuestra hija de la universidad, no tenemos trabajo y solo teníamos más que esta vivienda que no nos la devolvieron", lamentan.

Una convivencia en apenas 25 metros cuadrados, donde cuentan con un lavabo portátil y colchonetas para poder dormir. " No podemos vivir tres personas. Mi hija, gracias a sus compañeros de universidad, consiguió que alguien le prestara una habitación La pobre no tiene ni una silla ni pupitre para estudiar. Lleva así un año y medio cursando una carrera", denuncia José.

Según explican a Informativos Telecinco, los inquilinos que pagaban 600 euros de alquiler están jugando con ellos para acabar adquiriendo su vivienda: "Me quieren comprar la mía o aburrirme para que me la vendan. En julio me enviaron un WhatsApp diciendo cómo están los azulejos del baño por si quería mandar a alguien, aunque no iba a encontrar nada y que si quería vender la propiedad podía hablarlo sin ningún problema. A mi entender, me dijeron que les vendiera la casa o me la destrozaban".