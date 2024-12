El hombre de Premià de Mar compra las luces y decora las casas de sus vecinos: "No miro lo que me voy a gastar, lo hago de corazón"

Paco ha convertido su calle en un espectáculo desde hace casi una década: "Cada uno se paga su consumo de la luz"

El espectáculo de luces atrae a visitantes de todos los rincones del mundo: "Han venido hasta de China"

La pasión de un vecino de Premià de Mar (Barcelona) ha convertido su calle en un auténtico espectáculo con 300.000 luces LED, donde Paco se ha convertido en el auténtico espíritu de la Navidad, al decorar su casa y la de sus vecinos con una iluminación que corre de su bolsillo.

"Las compro y pido permisos a los vecinos, que me ayudan a ponerlas. Cada uno se paga su consumo de la luz. Me encanta la Navidad. Tengo una empresa de caramelos y como trabajo de cara a los críos, mi alegría es devolverles lo que me dan con estas luces en la calle", explica Paco a Informativos Telecinco.

Esta afición empezó hace siete años. Desde entonces, no hay Navidad en la que Paco no adorne su casa y otros vecinos le dejen que haga lo propio en sus hogares: "Por ahora he decorado 11 casas. Tenía que haber decorado más en esta zona. Mi objetivo es poner toda la calle. El año que viene puede ser que haya unas cuantas más".

No acepto donativos bajo ningún concepto, lo hago de corazón

Un auténtico espectáculo donde el precio que se gasta para iluminar Premià queda en segundo plano. "Pasaremos de las 300.000 bombillas tranquilamente. No miro lo que me voy a gastar, lo hago porque me gusta y no acepto donativos bajo ningún concepto, lo hago de corazón", destaca Paco.

El único pago que afrontan los vecinos es el del recibo de la luz. "Un mes con las luces, el vecino puede pagar ciento y pico de euros, si llega. No es un consumo grande. Yo sí porque tengo la mayoría de luces", destaca el artífice de una iniciativa que atrae visitantes de todos los rincones del mundo.

Su pasión por las luces llega a otros continentes

Una de las casas que este año forman parte del espectáculo navideño es la de Francisco, que por primera vez deja a Paco que decore su vivienda: "Este año me ha convencido. El trabajo es enorme. Subir balcones o tejados tiene su peligro. Yo no lo haría. Hay que darle los honores a él, que es quien se lo ha currado. Vienen hasta de China".

En el caso de Ramon, aceptó la propuesta de Paco en el segundo año que decidió poner las luces. "Me lo montó sí o sí, no hubo otra manera. Las paga y no tiene ningún problema. Él quiere que la gente disfrute", detalla el vecino de Premià de Mar, sobre una afición que empapa al barrio de un espíritu que les une por Navidad.

