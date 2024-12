El perro guía de Dolors, el número 3.000 de la ONCE: "Me ha cambiado la vida"

La Fundación ONCE ha entregado a su perro guía número 3.000 . Se trata de ' Arena ', una perra lazarillo que a partir de ahora estará con Dolors en Blanes (Girona). La fundación entregó el primer perro hace 33 años . También en Cataluña, concretamente en Lleida.

'Arena' se ha convertido en el perro guía número 3.000 de la ONCE y en la primera perra lazarillo de Dolors. "Tenía a George Clooney, como llamaba cariñosamente a mi querido bastón blanco. Ahora ya tengo a Arena. Es una experiencia única y que me ha cambiado la vida. Llevaba ocho años utilizando el bastón y he notado que con Arena tengo mucha más libertad", destaca la mujer.