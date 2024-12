Ángela Corominas, con 130.000 seguidores en Instagram, coge su coche a diario para ir al supermercado

La mujer empezó a conducir a los 50 años: "Mis amigas viudas no pueden ir a ninguna parte, con el carnet no les pasaría"

La Iaia Angeleta disfruta al volante y aún ve el lejos el día para dejar de conducir: "Todavía me veo muy segura"

La edad no ha sido un impedimento para que Ángela Corominas, conocida en redes como la Iaia Angeleta, conduzca su coche a sus 93 años a diario para ir a hacer la compra. Un trayecto en el que se "le pasan todos los males" mientras circula por el Prat de Lluçanès (Barcelona), donde se ha convertido en la abuela de moda en Cataluña al superar los 130.000 seguidores en Instagram en cuestión de un año.

Su vitalidad le ha abierto un hueco en el mundo de las redes sociales, dando visibilidad a la gente mayor y sorprendiendo a usuarios de todas las edades al volante. "Me saqué el carnet a los 50 años. Antes había vivido en una casa de payés, teníamos mucho ganado y no tenía tiempo para estudiar el carnet", explica a Informativos Telecinco mientras conduce por su localidad natal.

Desde entonces, la abuela Angeleta no ha perdido la destreza para circular y lo seguirá haciendo hasta que la salud se lo permita. "Los vecinos me dicen que tengo que dejar el coche porque un día me mataré, pero todavía me veo muy segura . El día que vea que lo hago mal, lo dejaré yo misma".

En el pueblo se puede correr muy poco y en autopista no voy porque no es para mí

De momento, renueva cada año su permiso de conducir. "Dicen que los viejos no conducimos bien, pero no es cierto. En el pueblo se puede correr muy poco y en autopista ya no voy porque considero que no es para mí", admite la 'instagramer', quien cumplirá 94 años el próximo 23 de febrero y "nunca" le ha dado miedo conducir.

Desde su Fiat 500 de color rojo, Ángeles aprovecha para ir a comprar al supermercado. Una ruta que depende del día le lleva por carretera a otros municipios: "Cuando subo al coche se me pasan los males y no me duele nada. Mis amigas viudas no pueden ir a ninguna parte y les digo que si se hubieran sacado el carnet no les pasaría".

Más de tres décadas al volante y aún con muchos quilómetros por recorrer. "Me pusieron una multa porque iba a comprar a una carnicería, dejé el coche en una zona de carga y descarga y una rueda tocaba un poco el paso de peatones. Tuve que pagar 100 euros. Me dijo el agente municipal que las normas son las normas".

Su éxito en redes sociales

La abuela Angeleta seguirá disfrutando del carnet de conducir al menos hasta el próximo 25 de julio, fecha en el que tendrá que volver a renovarlo: "Si paso las pruebas, seguiré conduciendo. Si no las paso, le daré el coche a mi bisnieta". Más allá de su habilidad al volante, la señora de 93 años se ha convertido en un auténtico fenómeno viral en redes gracias a la visibilidad que da de la gente mayor.

Un periplo por internet que comenzó hace un año y medio de la mano de su nieto Jordi: "Subí una foto de ella y se viralizó y decidimos montar la cuenta como homenaje a los mayores desde el respeto". Dede entonces. la cuenta ya ha superado los 100.000 seguidores. "La gente nos felicita porque se divierte", explica Jordi Creus, su nieto de 50 años que "no pasa miedo" de que su abuela vaya en coche porque "está en plenas facultades".

En la cuenta de Instagram suben contenido para dar visibilidad a la gente mayor desde la admiración. "Es un producto que no abundaba. Estamos en una sociedad que no somos muy justos con la gente mayor. Acercarlos a las nuevas tecnologías es una manera de que se adapten a este cambio tan grande que se les ha hecho un mundo", añade.

Sus vídeos animan al público y también a la propia Iaia Angeleta, que seguirá haciendo feliz a sus seguidores hasta el día que se canse. "Los mensajes que recibimos son agradables. Estamos encantados":

