Asun Chamoso 14 OCT 2026 - 04:30h.

El restaurante de la familia Matas Arnalot se abrió en 1956 y era un referente gastronómico

El cierre del Pic Nic se suma al del Club de Mar y del restaurante Kansas por la Ley de Costas en Sitges

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BarcelonaEl histórico restaurante Pic Nic ha cerrado sus puertas tras 70 años de vida en el paseo marítimo de Sitges (Barcelona). "Estamos destrozados al verlo vacío y cerrado", lamenta Joan Anton Matas, miembro de la familia gestora del Pic Nic. Un adiós forzado. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en aplicación de la Ley de Costas, ha ordenado su clausura y derribo después del aval judicial. "Teníamos esperanzas de que no llegara el día porque habíamos solicitado un precario mientras no había un proyecto definitivo y una fecha de ejecución para que no estuviera cerrado y poder continuar y mantener a las familias que estaban trabajando. Estamos tristes porque no se ha visto la sensibilidad de dejarnos seguir mientras no haya un proyecto", explica Matas.

Y el último día llegó. La familia Matas Arnalot se reunió, casi al completo. Los comensales llenaron el restaurante en el último servicio y unas 2.000 personas se acercaron a tomar cava con música. "Fue una copa de despedida muy emotiva. También vinieron trabajadores antiguos, algunos habían pasado toda su vida", señala.

Una despedida cargada de recuerdos y emociones: "Las lágrimas aún salen. Alguna cayó y con la voz rota. Estamos muy dolidos. Era una enseña. Todos los hermanos empezamos en el Pic Nic vendiendo helados, en la barra o cargando neveras. Es un cierre obligado. Es un golpe muy duro por la parte emotiva y por todos los trabajadores, 40 eran fijos, y colaboradores que estaban con nosotros y ahora muchos se quedan en una situación complicada".

Un espacio con historia y nombre de película. La primera concesión fue en 1933 cuando se abrió allí el restaurante El Brollador. Después, se convirtió en la Horchatería Valenciana hasta que un día Josep Maria Matas Barceló se enamoró de su situación junto al mar y de la entrada desde el paseo que tenía un aire ibicenco. Era 1956 y se había estrenado 'Pic Nic', protagonizada por Kim Novak y William Holden. "Supongo que se lo puso por ella y porque el título de la película que iba bien con el tipo de establecimiento", comenta con una sonrisa.

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Un restaurante que ha cautivado por "su comida, sus vistas al mar, el buen servicio y ambiente" durante siete décadas. Por sus mesas, han desfilado desde Sara Montiel, Lola Flores, Julio Iglesias, Lionel Hampton, Ella Fitzgerald, Johan Cruyff, José Mourinho, políticos y estrellas de Hollywood invitadas al Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña como Quentin Tarantino o Mira Sorvino.

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En 2018 la familia propietaria recibió la comunicación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "que quiere hacer la recuperación posesoria de las instalaciones por estar incluidas en la zona de dominio público marítimo-terrestre y acudimos a los tribunales". El edificio, un proyecto del arquitecto José Antonio Coderch, fue declarado Bien Cultural de Interés Local (BCIL) en 2014 por el Ayuntamiento de Sitges. Una protección que intentaron defender, pero el Tribunal Supremo dictaminó que "entiende que no entra dentro de lo que quería la Ley de Costas sino que tendría que ser Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN)", detalla Matas.

"El Ayuntamiento de Sitges podría, al menos, haber intentado evitar esta situación presentando un proyecto consensuado con la Generalitat. Hace seis años que se le pidió. Si hubiera hecho los deberes, no hubiésemos llegado a esta situación porque es un Bien Cultural de Interés Local y tenían que haberlo luchado para recuperarlo para el pueblo de Sitges. Y es lo que tendrá que hacer de forma contundente y ponerse las pilas", afirma Joan Anton Matas.

En noviembre de 2025 recibieron la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pero solicitaron un aplazamiento para mantener temporalmente la actividad mientras no hubiera un proyecto. Un recurso que fue rechazado y este septiembre el Estado les comunicó que debían entregar las llaves voluntariamente "si no las podían recuperar de forma forzosa".

La despedida obligada del Pic Nic por la Ley de Costas sigue los pasos de instalaciones históricas cercanas como el Club de Mar y el restaurante Kansas.