¿Nuevo procedimiento para perder peso? Un estudio desarrolla reducir la producción de grelina, una hormona del hambre

Christopher McGowan , gastroenterólogo y director médico de ‘True You Weight Loss’, una clínica de médicos con sede en Carolina del Norte , Estados Unidos, es el autor de un revolucionario procedimiento por el que se produce un revestimiento del estómago con el objetivo de reducir la producción de grelina , una hormona del hambre.

"Este procedimiento relativamente breve, ambulatorio y no quirúrgico puede facilitar la pérdida de peso y frenar significativamente el hambre, y podría ser una opción adicional para los pacientes que no quieren o no son elegibles para recibir medicamentos contra la obesidad, como Wegovy y Ozempic o cirugía bariátrica", según Christopher McGowan.