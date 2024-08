El método más fiable para comprobar si un huevo está malo no es sumergirlo en agua

En algunas ocasiones consultar esa fecha es tan fácil como observar la cáscara del huevo, ya que muchos productores la imprimen sobre ella. Pero otras veces la cosa se complica. Por ejemplo, puede ocurrir que la fecha se haya borrado de la cáscara o que ni siquiera se haya imprimido sobre ella, dado que no es obligatorio . Como acabamos de mencionar, sí debe aparecer obligatoriamente en el envase, pero muchas veces lo tiramos a la basura después de colocar los huevos en el frigorífico, así que cuando queremos consultarlo ya no lo tenemos a mano.

En esos casos, cuando no hay un modo de consultar la fecha de duración, lo que hace mucha gente es optar por el truco que comentamos al comienzo: sumergir los huevos en un recipiente con agua. El método es sencillo: si se quedan en el fondo significa que son frescos, mientras que si flotan quiere decir que están envejecidos , es decir, que ya ha pasado mucho tiempo desde la puesta y es mejor no comerlos.

Por otra parte, hay que señalar que no se trata de un método fiable al cien por cien. Por ejemplo, que un huevo flote puede indicar que esté envejecido, pero eso no significa necesariamente que no sea apto para el consumo. Y viceversa. Que se quede en el fondo no significa necesariamente que esté en buen estado. Además, es difícil determinar hasta qué punto podríamos considerar que es apto o no: ¿qué ocurre con los que se quedan sumergidos a media altura?