Esto, según han publicado en Techspot, se consigue gracias a la radiación que emite esta conexión HDMI entre el ordenador y la pantalla, algo que han podido detectar gracias a la IA, con la que también se descodifica con bastante precisión (un 70%), que si bien no es un porcentaje muy elevado y suficiente para acceder a toda la información de la pantalla, sí que es suficiente para conseguir información clave. Para poder ver estas imágenes sería necesario tener un discreto dispositivo junto al ordenador, encargado de recoger la radiación, así como un software que lo procese, ayudando a detectar la información de interés y diferenciándola del resto .

Esta investigación por parte de este equipo ha puesto de manifiesto un riesgo que no era conocido por el público, tal vez porque este sistema no parece estar diseñado para atacar directamente a los usuarios, sino que se podría estar empleando en ciberdelincuencia a otros niveles, como el espionaje a gran escala, puesto que sería un tanto extraño tener en casa los dispositivos suficientes para que puedan acceder a esta información y que no nos diéramos cuenta.