La historia de amor y decepción de Emma Watson y Tom Felton tras 'Harry Potter'

"Solía venir todos los días y buscar su número en la hoja de llamadas, era el número siete, y si su nombre estaba en la hoja de llamadas, era un día muy emocionante. Pero él estaba tres años por encima de mí y para él, era como, 'Eres como mi hermana pequeña'". Y es que esto último siempre ha estado confirmado por el propio Tom Felton. Aunque, recientemente, al publicar sus memorias, 'Beyond the wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard', se ha explayado un poco más sobre su relación con su compañera de rodaje. "Siempre he tenido un amor secreto por Emma, aunque quizás no de la forma que la gente le gustaría escuchar. Eso no quiere decir que no haya habido una chispa entre nosotros. Definitivamente sí la hubo, pero en momentos diferentes".