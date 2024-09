Sony anuncia la llegada de la PlayStation 5 Pro: no será para todos los bolsillos

Alan Wake 2, Assassin's Creed: Shadows, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, , The Last of Us Part II Remastered, con algunos de los juegos que pueden aprovechar las novedades en gráficos. En lo que respecta al diseño, PS5 Pro sigue la línea de la familia PS5, con una carcasa exterior en color blanco y negra por dentro. Es igual de alta que la PS5 original e igual de ancha que la PS5 actual, y admite el uso de una unidad Blu-ray. La PS5 Pro se lanzará el 7 de noviembre de 2024 por 799,99 euros, con una SSD de 2TB, un mando inalámbrico DualSense y una copia de Astro's Playroom preinstalada.