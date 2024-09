Telecinco, único canal de televisión que entra en los rankings del Observatorio de Marcas en Redes Sociales

La marca con mejor posición en todos los rankings es La Liga que, según los autores del estudio, obtiene datos tan extraordinarios que necesitaría una categoría específica. Su Director de Estrategia Digital, Alfredo Bermejo , participó en el coloquio posterior a la presentación del estudio, junto al Jefe de Redes Sociales del diario AS , Ángel Marbán, y la Coordinadora de Redes Sociales de Mediaset, Sonia Got .

“Un mantra que se ha repetido muchas veces es que el fútbol ya no interesa” comenzaba diciendo Alfredo Bermejo ante un informe que dejaba claro que no es así puesto que La Liga es la marca española más valiosa en redes sociales. Ángel Marbán, responsable de redes del diario As, el medio mejor posicionado en publicaciones, interacciones y viralidad, explicó la razón de que pese a haber publicado más las marcas en general hayan obtenido peores resultados en interacción: “Cada vez es más difícil captar la atención del usuario. Te tienes que esforzar más y el contenido debe ser de más calidad”. Sonia Got, de Mediaset, contó cómo Mediaset está destacando no solo en entretenimiento sino también en información como demuestra la exitosa cuenta de Informativos Telecinco en TikTok. También quiso poner en valor el trabajo de los Community Managers: “Durante mucho tiempo fue una profesión denostada en sus inicios, que parecía que podía hacerla cualquiera, pero son profesionales completísimos con un nivel de especialización muy elevado”.