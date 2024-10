Instagram 'se blinda' para proteger a los menores de la sextorsión: las medidas que ha adoptado la aplicación

El filtro de desnudez ya se estaba probando desde principios de abril, y se irá desplegando por todos los países en los que Instagram está presente. Además, la compañía ha explicado que también lo pondrá difícil para aquellos usuarios que quieran hacer capturas de pantalla a las fotografías efímeras: impedirá que lo hagan desde el teléfono y ya no se podrán visualizar desde el navegador web. De esta forma, la aplicación pretende evitar casos de sextorsión , en la que un delincuente amenaza a la víctima con difundir las imágenes sensibles que ha compartido previamente. Esta práctica es un delito y puede acarrear penas de prisión en nuestro país.

Estas medidas llegan justo un mes después de la cuenta de adolescentes, y van enfocadas a crear un entorno más seguro para los menores de 16 años. En este tipo de cuentas, los menores solo pueden tener el perfil privado y no pueden recibir mensajes de desconocidos a los que no siguen. Además, llevan activado un filtro para evitar que entren en contacto con contenido violento o no apto para su edad, y tienen funcionalidades que permiten alertar de un uso excesivo de la aplicación y silenciar las notificaciones por la noche. Los padres pueden personalizar las restricciones y controlar el uso que hacen los adolescentes.