Las primeras imágenes hechas con Inteligencia Artificial que se viralizaron eran fácilmente reconocibles. Los errores anatómicos, manos con dedos de más o piernas que se doblan por donde no corresponde, se convirtieron en la forma más sencilla de saber que esa imagen no era real ni tampoco obra de un diseñador o artista que ponga atención a los detalles.

Con el tiempo y el entrenamiento, la herramienta ha ido creando imágenes más realistas y ahora reconocer estas imágenes generadas de manera artificial no es tan sencillo (aunque en ocasiones sigue habiendo errores que hacen que salten todas las alarmas, un profesional nunca entregaría un encargo con esos errores), por lo que es necesario buscar la manera de aprender a reconocerlas.

No ser capaz de distinguir entre una imagen real y una creada a través de este sistema puede llegar a convertirse en un problema , sobre todo a la hora de confiar en buscadores como Google, de los que esperamos resultados verídicos y no una versión modificada de la realidad. Esto hace que sea necesario que nos avisen cuando una imagen está hecho por IA y parece que el buscador ya sabe cómo hacerlo.

Todavía no hay una herramienta que pueda emplearse, pero parece que Google ya se encuentra en proceso de crearla. Google anunció su intención de incluir herramientas para poder determinar si una imagen ha sido generada o editada con herramientas de inteligencia artificial. De esta forma será un poco más complicado hacer que los usuarios se crean una mentira, por lo menos aquellos que sepan comprobar el origen de las imágenes podrán estar tranquilos y también compartir sus conocimientos con quienes no tienen claro cómo mirarlo.

Este es un proyecto que llevará tiempo, a pesar de que grandes compañías, como es el caso de Google, Apple, Microsoft, OpenAI, Amazon o Adobe, están respaldando este sistema. Se espera que sea efectivo , pero lo cierto es que existen herramientas que hacen que esos metadatos no se puedan conocer, lo que hace que este sistema tampoco resulte efectivo por completo.

No obstante, parece que estas grandes empresas se están tomando muy en serio que se pueda comprobar la veracidad de las imágenes que nos encontramos, haciendo que resulte un poco más complicado engañar a la gente con información falsa o noticias que no son ciertas, utilizando imágenes generadas por una IA para acompañarlas de unas pruebas que no son tal y que podrían llegar a hacer que la gente confíe que se trata de informaciones verdaderas.