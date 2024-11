La 'sinfonía del cerebro', el experimento que permite 'leer la mente' de los artistas mientras tocan, bailan o cantan

Un concierto explora la conexión entre el cerebro, la música y la danza en el marco del Congreso Internacional The Brain and The Chip 2024, que se celebra en Elche

La neurotecnología, que se encuentra todavía en sus fases iniciales, ya está permitiendo encontrar terapias efectivas para algunos trastornos neurológicos

Música, arte y neurociencias. De esta fusión sale La sinfonía del cerebro, el concierto organizado por el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) -dirigido por el catedrático Eduardo Fernández Jover- que se interpretó en la noche del lunes en el Gran Teatro de Elche (Alicante).

El concierto exploró la conexión entre el cerebro, la música y la danza en el marco del Congreso Internacional The Brain and The Chip 2024, que se desarrolla del 11 al 13 de noviembre en el Salón de Actos del edificio Innova del campus de Elche de la UMH.

Con La sinfonía del cerebro, el público fue testigo de la actividad cerebral de los artistas mientras cantan, tocan instrumentos o bailan. Germán Díaz y Benxamin Otero ofrecieron un recorrido por la historia de la música mecánica y su conexión con el desarrollo científico y tecnológico.

A través de la zanfona, un instrumento medieval mecanizado, de varios instrumentos mecánicos y el oboe exploraron el papel de la mecanización en el desarrollo de nuevos sonidos. También, en la actuación participó uno de los niños de la Escolanía del Misteri d’Elx, así como los artistas Asun Noales, Sebastián Rowinsky y Cecilia Martínez, quienes presentaron 10 Sonetos, una intervención bailada interpretada por dos bailarines, con música de Johann Sebastian Bach, en torno a sonetos de Garcilaso de la Vega.

Por su parte, Lucía Sombras (Lucía Callén) y Alec Ilyne improvisaron en un innovador método escénico que integra los principios de la danza Butoh, el Teatro Físico y los descubrimientos de la Neurociencia. Además, una persona con daño espinal interpretó música en directo junto a músicos profesionales para lograr una experiencia inclusiva y poderosa que demostraba el potencial de la tecnología para superar barreras físicas.

Todos los registros se proyectaron en una gran pantalla para que los asistentes pudieran observar de cerca las señales del cerebro de los artistas, mientras disfrutaban de las interpretaciones en vivo.

Nuevas tecnologías para interaccionar con el cerebro

El congreso The Brain and The Chip 2024 reúne a médicos e investigadores de España, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Holanda, Alemania, Suiza, República Checa, Italia o Israel que trabajan en el desarrollo de nuevas tecnologías para interaccionar con el cerebro. Según los organizadores, los recientes avances tecnológicos en el campo de la biomedicina y en el desarrollo y fabricación de nuevos sistemas de microelectrodos con dimensiones cada vez más similares a las neuronas están permitiendo que estos dispositivos puedan considerarse como una alternativa clínica real para interaccionar con el cerebro y recuperar algunas de las funciones perdidas.

Este nuevo campo, conocido como neurotecnología, se encuentra todavía en sus fases iniciales, pero ya está permitiendo encontrar terapias efectivas para algunos trastornos neurológicos. Además, la neurotecnología está presente en áreas que van desde el marketing y la economía hasta la autoayuda. El principal objetivo de The Brain and The Chip 2024 es reunir a clínicos e investigadores de diversos campos como neuroingeniería, neurocirugía, neurociencias, interfaces cerebro-ordenador, microelectrónica, inteligencia artificial, neuroética, etc.) para fomentar colaboraciones, intercambiar conocimientos y facilitar el desarrollo de nuevos avances en este campo.

