En paralelo, la irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas está llamada a revolucionar de formas que aún no podemos predecir los campos del arte y el saber. La neurociencia no es una excepción. Actualmente, ya se puede calcular la edad cerebral de una persona de manera más rápida y precisa gracias a la ayuda de la IA . Un grupo de científicos la está entrenando para que realice estas tareas.

Por edad cerebral entendemos la comparación entre la edad cronológica de una persona y el estado de su cerebro. En otras palabras, es un parámetro que indica lo bien que ha envejecido nuestra ‘materia gris’. A nivel práctico, tiene una importancia capital en ciertos procesos médicos y científicos. Como demuestra “Brain Aging Patterns in a Large and Diverse Cohort of 49,482 Individuals”, la investigación reciente publicada en Nature Medicine, el objetivo no es calcular cuántos años tiene nuestro órgano cerebral, sino mapear de forma más profunda nuestra salud cognitiva entrenando a los modelos predictivos. Si los médicos son capaces de captar signos precoces de envejecimiento, en teoría podrán identificar señales tempranas de trastornos como el alzhéimer o el párkinson antes de que se manifiesten clínicamente.