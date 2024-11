Cuatro consejos de la Policía Nacional para evitar estafas durante el 'Black Friday'

Tras el esperado periodo, en el que algunas marcas adelantan sus descuentos, como es el caso de Carrefour, ya tiene disponibles algunas rebajas. No obstante, y debido al aumento significativo de compras online desde la pandemia, han ascendido las estafas por esta vía, por lo que la Policía Nacional ha querido proporcionar algunos consejos para evitarlas.

Durante el 'Black Friday', las rebajas que realizan las marcas rondan los descuentos del 20%, 30% o 50% en artículos seleccionados, así que no es fiable que una marca rebaje el 80% el valor de un artículo.

¡Ojo! No hagas 'clic' en ningún enlace sospechoso

A su vez, el policía ha añadido que no debemos " descargar ningún archivo de personas desconocidas ". Los mensajes en el móvil pueden ser usados por los ciberdelincuentes para lanzar descuentos ficticios de marcas existentes: "¡Ojo! No hagas 'clic' en ningún enlace sospechoso".

Ayudarás a que otras personas no caigan en la estafa

A su vez, el vídeo aconseja no comprar por vías que no sean fiables, seguir las instrucciones dadas y "reportarlo" en su web si es necesario y se trata de una estafa: "Ayudarás a que otras personas no caigan en la estafa".