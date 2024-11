A lo largo de los años, esta aplicación ha incorporado funciones clave , como reacciones a mensajes, estados similares a historias, encuestas y la opción de editar mensajes enviados, mejorando así la experiencia del usuario. Sin embargo, la app también esconde varios trucos y funciones poco conocidas, como el icono de la bandera , que aparece en ciertos mensajes y que muchos usuarios aún no conocen su verdadero significado.

Al activar los mensajes temporales en un chat, los mensajes se borran automáticamente después de un periodo determinado (24 horas, 7 días o 90 días). No obstante, si deseas que un mensaje en particular no se elimine, puedes marcarlo con el icono de la bandera. De esta forma, el mensaje permanecerá en el chat, incluso después de que los demás mensajes temporales se hayan borrado.