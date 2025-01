A pesar de ser la primera española en trabajar en el laboratorio de la Premio Nobel de Química Jennifer Doudna y de haber sido, recientemente, la ganadora del Premio Cambridge por su tesis doctoral en la investigación contra el cáncer (y además, tocar la viola), Isabel Esaín no da su carrera por sentado. Para ella, el maravilloso momento profesional que está viviendo "es sólo el principio" de una vida que dedicará a la bioquímica y, más concretamente, a su aplicación directa en la investigación contra el cáncer. Cualquier tipo de cáncer.

A sus 26 años, y con un intachable expediente académico a la espalda, Isabel ha elaborado una hipótesis (Investigating DNA G-quadruplex structure function through genome and epigenome engineering es el título de su trabajo) con el noble objetivo de "salvar vidas", pues esta zaragozana no quería que su doctorado se quedara solo en el plano abstracto, sino que fuera una teoría de "impacto", tal y como ha revelado en una entrevista para Informativos Telecinco web.