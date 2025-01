El uso indebido de datos personales es una “amenaza constante” para la privacidad y la seguridad de las personas, ya que puede implicar desde el envío de publicidad no solicitada hasta la suplantación de identidad o fraudes financieros. En los casos más graves (como en las ciberestafas), la experta recomienda consultar con un abogado especializado en protección de datos o en delitos informáticos.

Una forma de comunicar a las empresas que no deseas recibir publicidad es apuntarse a la Lista Robinson . El servicio es gratuito y, en principio, “las empresas deberían consultarlo antes de lanzar sus campañas de marketing directo”. Aguilera también puntualiza que tienen que pasar tres meses desde el momento en que te inscribes para que empiece a hacer efecto.

La empresa tiene un plazo de un mes, aunque puede prorrogar el plazo otros dos meses más (por motivos de complejidad y volumen de solicitudes). Si pasado este tiempo continúas recibiendo publicidad no deseada pese a ejercer los derechos, “puedes presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos” , puntualiza Aguilera, que también subraya la importancia de “recopilar toda la evidencia posible sobre el uso indebido de tus datos”, ya que deberá ser adjuntada en la denuncia.

Aunque en el caso del marketing, el derecho de oposición es absoluto, existen otros derechos que no lo son. El derecho de supresión es uno de ellos: “cualquier empresa debe dejar automáticamente de procesar tus datos si ya no hay base legal para ello”, asegura Aguilera. El también denominado ‘derecho al olvido’, sin embargo, solo puede ejercerse “en caso de que no haya base jurídica para conservarlos o si el trato fue ilegal desde el primer momento”.