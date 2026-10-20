Raquel Noya A Coruña, 20 OCT 2026 - 12:56h.

Los mensajes piden votar por Sophie o Eliska en un supuesto concurso infantil, pero el enlace puede permitir a los estafadores hacerse con el control de una cuenta de WhatsApp

La estafa se propaga a través de contactos conocidos y puede replicarse enviando el mismo mensaje a toda la agenda de la víctima

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Una campaña de mensajes fraudulentos en WhatsApp ha puesto en alerta a usuarios de toda España. Los ciberdelincuentes envían enlaces a una supuesta votación para ayudar a Sophie o Eliska, una niña que participa en un concurso infantil, con el objetivo de hacerse con el control de las cuentas y utilizar los contactos de las víctimas para extender la estafa.

El engaño resulta especialmente peligroso porque el mensaje puede llegar desde el teléfono de un familiar, un amigo o cualquier otro contacto de confianza. Sin sospechar que detrás hay una campaña fraudulenta, el destinatario puede sentirse inclinado a colaborar y pulsar el enlace que acompaña a la petición de voto.

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Sin embargo, no se trata de una votación legítima. La página a la que conduce el enlace puede solicitar el número de teléfono o mostrar un código QR con el que los estafadores consiguen acceder a la cuenta de WhatsApp de la víctima.

De una supuesta votación a una cadena de mensajes fraudulentos

El procedimiento, según informa La Voz de Galicia, comienza con una petición aparentemente inocente. El usuario recibe un texto en el que alguien le pide ayuda para que Sophie o Eliska consiga ganar un concurso infantil. La historia puede variar, pero el objetivo es el mismo: generar confianza y conseguir que la víctima acceda a una página externa. Este es el texto que, según la cabecera, puede tener variantes: “¡Buen día! La hija de mis amigos, Sophie (Eliska), está en una competencia donde se gana una beca y la chance de subir al escenario. ¿Me ayudas con tu voto?”.

Una vez dentro, la web solicita una acción relacionada con la supuesta votación. Si el usuario facilita los datos o escanea el código QR siguiendo las instrucciones de los delincuentes, puede terminar vinculando un dispositivo ajeno a su cuenta de WhatsApp y perder el control sobre ella.

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A partir de ese momento, los estafadores pueden utilizar el perfil comprometido para enviar el mismo mensaje a todos los contactos de la víctima. De esta forma, el engaño se propaga rápidamente y los destinatarios reciben una petición de ayuda que parece proceder de alguien conocido.

La cadena continúa a medida que nuevos usuarios caen en la trampa. Por eso, una de las principales recomendaciones es no abrir el enlace ni facilitar datos personales o códigos de verificación si se recibe este tipo de mensaje, aunque el remitente sea una persona de confianza.

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Qué hacer si has pulsado el enlace

Si se ha accedido a la página, conviene actuar con rapidez y comprobar si la cuenta continúa bajo control del usuario. Haber abierto un enlace no implica necesariamente que WhatsApp haya quedado comprometido, pero sí es importante extremar las precauciones, especialmente si se ha introducido información o escaneado un código QR.

Estas son las medidas recomendadas:

Revisar los dispositivos vinculados. Desde los ajustes de WhatsApp, entra en el apartado de dispositivos vinculados y cierra las sesiones que no reconozcas.

Desde los ajustes de WhatsApp, entra en el apartado de dispositivos vinculados y cierra las sesiones que no reconozcas. Recuperar el control de la cuenta. Si alguien ha conseguido acceder a ella, vuelve a registrar tu número de teléfono en WhatsApp y sigue las instrucciones de verificación oficiales.

Si alguien ha conseguido acceder a ella, vuelve a registrar tu número de teléfono en WhatsApp y sigue las instrucciones de verificación oficiales. Avisar a los contactos. Utiliza una llamada, un SMS u otra red social para advertir de que tu cuenta podría estar enviando mensajes fraudulentos y pedir que nadie pulse los enlaces.

Utiliza una llamada, un SMS u otra red social para advertir de que tu cuenta podría estar enviando mensajes fraudulentos y pedir que nadie pulse los enlaces. No compartir códigos de verificación. WhatsApp no necesita que facilites a otra persona los códigos que recibes por SMS para votar en un concurso.

Si persisten los problemas, es recomendable acudir a los canales oficiales de ayuda de WhatsApp y seguir las indicaciones para recuperar y proteger la cuenta.

La alerta sirve también como recordatorio de que los mensajes que llegan de contactos conocidos no siempre son seguros: si alguien pide votar en una competición a través de un enlace inesperado, lo más prudente es confirmar la petición directamente con esa persona antes de hacer nada.