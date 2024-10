El ingeniero que quiere usar la inteligencia artificial para ahorrar agua en los campos de cultivo

Con unos sensores que se clavan en la tierra, se mide la humedad y los nutrientes a diferentes profundidades. De esta forma, gracias a los datos de los cultivos y las imágenes por satélite procesados con algoritmos de IA, se informa al agricultor de cuándo es necesario aportar más agua. “Este producto no consiste en decirle lo que tiene que hacer, pero sí dar la información y la tranquilidad de que no hace falta más agua, de que por pasarte una semana más sin regar no vas a cargarte la cosecha de todo el año”, matiza Santiago Rodrigo.