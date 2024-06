No importa cuánto tiempo llevemos utilizando un colchón, por muy bueno, cómodo y viscoelástico que sea. Llegará un momento en que agotará su vida útil, se volverá incómodo, perderá firmeza o se deteriorará. Nos tocará hacernos con uno nuevo y jubilar el viejo. Un colchón antiguo suele ser ese trasto ‘trasto’ del que no parece fácil deshacerse. Para empezar, no es una basura corriente como la que dejamos en los contendedores todos los días. Peor es el otro escenario: dejarlo abandonado en cualquier sitio y que nos multen. Entonces, ¿qué hacemos con él? ¿Cuál es la forma correcta de reciclarlo?