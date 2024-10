Tener una plaza de garaje propia facilita mucho la vida, sobre todo en lugares donde no hay demasiado sitio para aparcar y poder dejar el coche puede llevar un buen rato. En esos casos, quienes tienen su plaza de garaje pueden disfrutar de una tranquilidad mayor, sabiendo que no tendrán problemas para poder dejar su vehículo protegido y a la primera.

El único problema que pueden encontrar en estos casos es que otro vehículo haya llegado en su ausencia y haya ocupado la plaza que les corresponda. Algo muy molesto y que supone una invasión de la propiedad privada , aparcar en una plaza ajena en un parking privado no está permitido y por eso muchos conductores buscan soluciones para poder bloquearla cuando ellos no la están usando, evitando así que esté ocupada cuando le necesiten.

Es importante saber qué se puede hacer y qué no para evitar que esto suceda, porque no todas las medidas que podemos tomar o que se nos ocurren como soluciones sencillas son legales y pueden llevarse a cabo sin consecuencias y, por supuesto, una conversación civilizada con el dueño del otro coche es una primera opción que no conviene olvidar.