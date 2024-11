¿Cómo obtener el permiso para recoger setas este otoño?

Por ejemplo, en Andalucía, si se recogen menos de seis kilos y es para consumo propio, no se necesita autorización, pero si se quieren recoger trufas, la cosa cambia porque hay una normativa específica. En Castilla y León existe un servicio conocido como Micocyl , una web (que también tiene app) desde la que se pueden obtener las licencias de diferentes tipos, desde las de uno o dos días, hasta las de temporada.

En cualquier caso, antes de dirigirse a áreas micológicas privadas, es recomendable consultar las páginas web de la comunidad autónoma correspondiente, porque, como decimos, no tener los permisos adecuados puede salir bastante caro, de hecho, las multas por ello pueden oscilar entre los 1000 y 3000 euros. Conviene apuntar que, por mucho permiso que hayamos obtenido, no conviene comernos nada de lo recogido si no estamos seguros de que es completamente seguro.