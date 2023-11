Pero el hecho de que este pacto haya terminado antes de lo previsto con el proceso penal no significa que éste sea el final de su guerra con Hacienda . Este acuerdo hace referencia a los ejercicios fiscales de 2012 a 2014, pero no al de 2011 . En este año en concreto, la acusación de fraude por parte de la Agencia Tributaria la considera de tal "sinsentido" tanto "en fondo como en forma" que Shakira se ha negado a reconocer cualquier tipo de irregularidad .

Con esta justificación, Shakira trata de volver a explicar que "no estaba ni cerca de ser residente en el 2011", algo que no ha sido impedimento para que Hacienda le haya obligado a "pagar por todo el capital de trabajo de mi gira" sin tener "cuenta los gastos en los que incurrí". "Se ha dado una especie de doble imposición y me han impuesto unas multas desproporcionadas sobre unas ganancias que no existieron", ha manifestado. Esto, sumado a que su defensa considera que este caso se tramitó "de manera anómala y fuera de los plazos que dicta la ley", ha hecho que la colombiana se niegue a incluir este año tributario en el pacto, ya que considera que "debería ser anulado".