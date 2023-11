View this post on Instagram

Ante el juez la cantante ha admitido con dos síes que engañó y no pagó los impuestos debidos. La Fiscalía ha reducido la petición de cárcel de ocho a tres años y el dinero a pagar de 23 a siete millones de euros. Sin embargo, Shakira no irá a prisión.

La ley prevé que un condenado no vaya a prisión si su pena no supera los dos años. La colombiana no irá a la cárcel aunque ha aceptado tres años porque, en realidad, son seis condenas de seis meses cada una. Ninguna llega a los dos años y por eso puede eludir pasar una temporada entre rejas.