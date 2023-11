El plan de futuro de Shannen Doherty tras saber que su cáncer se ha extendido: "No he terminado de vivir"

Shannen Doherty acaba de anunciar que su cáncer se ha extendido a los huesos

Aunque su diagnóstico es grave y poco esperanzador, la actriz ha hecho públicos en qué pretende ocupar su tiempo a partir de ahora

Este verano, la protagonista de 'Embrujadas' o 'Sensación de vivir' ya vivió otro batacazo cuando le dijeron que el tumor había alcanzado el cerebro

Ya son ocho los años que Shannen Doherty lleva conviviendo con el cáncer. Y las últimas noticias que ha recibido sobre la evolución de su enfermedad no son buenas. Después de que este verano compartiese con sus fans que su tumor había pasado a ser metastásico y que se había expandido al cerebro, ahora sus médicos han detectado que el cáncer también ha alcanzado los huesos. Un diagnóstico poco esperanzador que, lejos de desmotivarla, le ha servido de empujón para dar con un nuevo propósito vital.

Así lo ha explicado en un reportaje publicado esta semana por la revista People. En él no solo ha dejado claro que su intención es seguir viviendo ("No es que tenga miedo a morir, simplemente no me quiero morir"). También ha hecho públicos sus planes de futuro mientras espera a que algún ensayo clínico ayude a controlar su situación. Aunque medio planeta la conoció gracias a sus papeles en series tan exitosas como 'Embrujadas' o 'Sensación de vivir', Doherty ha dejado a un lado su vocación como actriz para dar visibilidad a las personas que atraviesan por su misma enfermedad.

Shannen Doherty se niega a dejar de trabajar a pesar de su diagnóstico

Lo hará de la mano de Let's Be Clear with Shannen Doherty, un podcast propio con el que arrancará la próxima semana, el 6 de diciembre, y en el que pretende contar cómo es la realidad sin tapujos (de ahí el "seamos claros" de su título) de alguien que sufre un cáncer terminal. Desde que en 2015 le detectaron su primer tumor de mama, la intérprete sintió que la sociedad ya no contaba con ella. "La gente da por sentado que esto significa que no puedes andar, que no puedes comer, que no puedes trabajar. Te ponen de patitas en la calle a una edad demasiado temprana", ha denunciado en esta entrevista.

Y ella, a sus 52 años, se niega a que esta inercia le afecte. "No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear", ha reivindicado. Aunque el camino no está siendo fácil, algo que se está encargando de mostrar a través de su perfil personal de Instagram, su "esperanza de seguir cambiando las cosas para mejor" aún están ahí. Por eso ha decidido poner en marcha este podcast, para seguir teniendo un horizonte al que mirar aunque el cáncer se empeñe en emborronarlo.