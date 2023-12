'Lo que queda de mí', la canción de Íñigo Quintero tras el fenómeno 'Si no estás' en la que se abre en canal

Íñigo Quintero, el joven que arrasó por sorpresa con 'Si no estás', acaba de estrenar su segundo single

Se titula 'Lo que queda de mí' y a través de su letra narra cómo ha vivido el éxito sin precedentes de su primera canción

Sus datos marcan un hito en la música: el gallego empata en oyentes con Rosalía y supera en 17 millones a Aitana

Puede que si escuchas el nombre de Íñigo Quintero sigas sin ponerle cara. Pero si te decimos que se trata de ese gallego de 22 años que se vino a Madrid a estudiar Educación Primaria y Psicología y que de la noche a la mañana lanzó una canción que se convirtió en número 1 en las listas de éxitos de medio planeta quizás te suene de quién estamos hablando.

'Si no estás', su primer single, ha marcado un hito en la historia del pop reciente. La estrofa Que no sé a dónde voy / No es real / Hace ya tiempo te volviste uno más / Y odio cuanto estoy / Lleno de este veneno / Y oigo truenos si no estás se ha reproducido en bucle tanto en TikTok como en Spotify. Tanto, que este mes de noviembre ha acumulado 28.081.507 oyentes mensuales, cifra que le hace empatar con Rosalía y superar en 17 millones a Aitana. Ojo a los datos.

Su entorno mantiene que Quintero no quiere ser una estrella. Que solo busca crear música. De ahí que se niegue a conceder ningún tipo de entrevistas o que no aclare si su hit esconde una carta de amor a Dios. Una rara avis que ha irrumpido en un ecosistema al que muchos acceden en busca de fama y repercusión y que en la madrugada de este 1 de diciembre se ha enfrentado a un reto mayúsculo: que su segunda canción, 'Lo que queda de mí', demuestre que Íñigo no es un one hit wonder más.

La campaña de márketing se ha hecho sola. La expectación era total. Y ahora que por fin ha salido a la luz ya podemos analizarla. Si repasamos la letra completa de 'Lo que queda de mí' podemos descubrir cómo ha vivido Íñigo Quintero este éxito que le ha venido de golpe. "No sé cómo contarte, todo esto me ha cambiado y eso que acaba de empezar", arranca diciéndole a la misma persona (o ente) al que dedicó 'Si no estás'. "Y no conozco a nadie, todo va muy rápido, no encuentro el momento de parar", le cuenta.

La letra completa de 'Lo que queda de mí'

No sé cómo contarte,

todo esto me ha cambiado,

y eso que acaba de empezar.

Y no conozco a nadie,

todo va muy rápido.

No encuentro el momento de parar.

No distingo sus mentiras,

me hace daño si me miran así...

No sé qué es lo que queda de mí,

pues tal vez no lo quieres oír.

Pensé que me parecía a ti,

tal vez es lo que me hizo morir.

Como soy un cobarde,

nunca te lo he contado

y seco mis lágrimas al aire.

No distingo sus mentiras,

me hace daño si me miran así...

Por más que me lo decías,

no creía que esto fuera a salir.

No sé qué es lo que queda de mí,

pues tal vez no lo quieres oír.

Pensé que me parecía a ti,

tal vez es lo que me hizo morir.

No sé qué es lo que queda de mí,

pues tal vez no lo quieres oír.

Pensé que me parecía a ti,

tal vez es lo que me hizo morir.

Haces que no te importa nada

y todo se refleja en tu cara rota de dolor.

Y es que te has quedado sin ganas

y andas suplicando un segundo para estar solo.

Y aún recuerdo ese momento,

tú tan lejos y a la vez yo tan cerca de ti.

Y es que es cierto que reviento,

cuando pienso en todo lo que tú haces por mí.

No sé qué es lo que queda de mí,

pues tal vez no lo quieres oír.

Pensé que me parecía a ti,

tal vez es lo que me hizo morir.

No sé qué es lo que queda de mí,

pues tal vez no lo quieres oír.

Pensé que me parecía a ti,